Na Cogent trekt ook backbone provider Lumen zich terug uit Rusland. Cloudflare doet dat niet, maar zegt wel haar bescherming te verhogen en beperkt wie het nog zal bedienen.

Lumen is net zoals Cogent een backbone provider en maakt bekend dat het stopt in Rusland, al nuanceert het zelf dat haar digitale en fysieke aanwezigheid in het land 'zeer beperkt' is. Als voornaamste reden wijst het naar toegenomen veiligheidsrisico's in Rusland, al heeft het zelf nog geen netwerkverstoringen gemerkt.

Cloudflare laat weten dat het wel blijft, zowel in Rusland als Oekraïne, maar met heel wat maatregelen. Zo is belangrijk materiaal rond encryptie uit Russische, Oekraïense en Wit-Russische datacenters gehaald en wordt encryptie van op afstand toegepast.

Sleutels weg

Encryptie zelf gebeurt daar nu met Keyless SSL technologie, waarbij geëncrypteerde sessies worden afgesloten via een datacenter in een veilige regio.

Een andere maatregel is dat apparatuur in de drie bovengenoemde landen automatisch stuk zal gaan zodra de stroom of internetverbinding wegvalt. De data in die datacentra is geëncrypteerd, maar de sleutel wordt niet ter plaatse bewaard.

Verder zegt Cloudflare dat het al voor de inval meer digitale aanvallen tegen Oekraïne zag, maar ook dat het actief blijft voor de meer dan zestig organisaties in het aangevallen land. Een kwart daarvan is nieuw sinds de oorlog begon. Cloudflare zegt haar diensten gratis aan te bieden aan organisaties in het land die meer digitale bescherming willen.

Wel aanwezig, niet zomaar

Plannen om te stoppen in Rusland, wat veel bedrijven de afgelopen week hebben aangekondigd, zijn er niet. Al is daar vaak een 'maar' bij te plaatsen. Zo volgt Cloudflare wel de opgelegde sancties, wat wil zeggen dat verschillende banken, de overheid of spelers achter beïnvloedingscampagnes niet langer welkom zijn. Nieuwe klanten in de regio krijgen ook geen betaalde toegang meer tot hun netwerken en systemen.

Op de vraag waarom het bedrijf dan niet helemaal stopt in Rusland, zegt het dat het dit heeft besproken met experts om alles af te wegen en daar concludeert Cloudflare dat Rusland net meer internettoegang nodig heeft.

Het wijst er op dat de Russische overheid zelf vaak heeft gedreigd om bepaalde diensten van het bedrijf te blokkeren, maar dat het net een nuttige speler kan zijn om Russen toegang te geven tot het wereldwijde internet, of wat daar na blokkeringen door de overheid nog van overblijft. Cloudflare schort dus wel haar activiteiten op voor organisaties die internationale sancties krijgen, maar blijft actief omdat het van oordeel is dat het een rol kan spelen voor een open en veilig internet.

Lumen is net zoals Cogent een backbone provider en maakt bekend dat het stopt in Rusland, al nuanceert het zelf dat haar digitale en fysieke aanwezigheid in het land 'zeer beperkt' is. Als voornaamste reden wijst het naar toegenomen veiligheidsrisico's in Rusland, al heeft het zelf nog geen netwerkverstoringen gemerkt.Cloudflare laat weten dat het wel blijft, zowel in Rusland als Oekraïne, maar met heel wat maatregelen. Zo is belangrijk materiaal rond encryptie uit Russische, Oekraïense en Wit-Russische datacenters gehaald en wordt encryptie van op afstand toegepast.Encryptie zelf gebeurt daar nu met Keyless SSL technologie, waarbij geëncrypteerde sessies worden afgesloten via een datacenter in een veilige regio.Een andere maatregel is dat apparatuur in de drie bovengenoemde landen automatisch stuk zal gaan zodra de stroom of internetverbinding wegvalt. De data in die datacentra is geëncrypteerd, maar de sleutel wordt niet ter plaatse bewaard.Verder zegt Cloudflare dat het al voor de inval meer digitale aanvallen tegen Oekraïne zag, maar ook dat het actief blijft voor de meer dan zestig organisaties in het aangevallen land. Een kwart daarvan is nieuw sinds de oorlog begon. Cloudflare zegt haar diensten gratis aan te bieden aan organisaties in het land die meer digitale bescherming willen.Plannen om te stoppen in Rusland, wat veel bedrijven de afgelopen week hebben aangekondigd, zijn er niet. Al is daar vaak een 'maar' bij te plaatsen. Zo volgt Cloudflare wel de opgelegde sancties, wat wil zeggen dat verschillende banken, de overheid of spelers achter beïnvloedingscampagnes niet langer welkom zijn. Nieuwe klanten in de regio krijgen ook geen betaalde toegang meer tot hun netwerken en systemen.Op de vraag waarom het bedrijf dan niet helemaal stopt in Rusland, zegt het dat het dit heeft besproken met experts om alles af te wegen en daar concludeert Cloudflare dat Rusland net meer internettoegang nodig heeft.Het wijst er op dat de Russische overheid zelf vaak heeft gedreigd om bepaalde diensten van het bedrijf te blokkeren, maar dat het net een nuttige speler kan zijn om Russen toegang te geven tot het wereldwijde internet, of wat daar na blokkeringen door de overheid nog van overblijft. Cloudflare schort dus wel haar activiteiten op voor organisaties die internationale sancties krijgen, maar blijft actief omdat het van oordeel is dat het een rol kan spelen voor een open en veilig internet.