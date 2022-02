CloudFlare, vooral bekend van zijn netwerkbeveiligingsdiensten, heeft aangekondigd dat het Vectrix heeft overgenomen. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het detecteren van bedreigingen in SaaS-applicaties.

Met de overname van Vectrix wil CloudFlare zijn Zero Trust-platform, CloudFlare One, versterken. Zo zullen beveiligingsteams straks in staat zijn om tools van derden te scannen, waaronder Google Workspace, GitHub en AWS. Op die manier kunnen diverse problemen worden voorkomen, zoals het ongepast delen van bestanden en verkeerde configuraties van gebruikersrechten.

'Tienduizenden organisaties vertrouwen op ons Zero Trust-platform om hun teams en gegevens veilig te houden', zegt Matthew Prince, medeoprichter en CEO van CloudFlare. 'Met de komst van het Vectrix-team kunnen we CloudFlare One uitbouwen tot het snelste, veiligste en meest robuuste Zero Trust-platform voor ondernemingen', luidt de ambitie.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

