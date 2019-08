Online infrastructuurnetwerk Cloudflare gaat ondersteuning aan 8chan stopzetten. De site zou een stevige hand hebben in het radicaliseren van neonazi's, waaronder de dader van het bloedbad in El Paso het voorbije weekend. De site is ondertussen offline.

Cloudflare is een online infrastructuurdienst die websites beter doet draaien en hen - cruciaal - beschermt tegen DDoS-aanvallen. Vermoedelijk kan een site als 8chan, die als platform geldt voor extreemrechts gedachtegoed, niet lang bestaan zonder dat soort bescherming. Cloudflare stopt zijn samenwerking met de site vandaag.

Aanleiding van de beslissing is de schietpartij in El Paso, Texas, het voorbije weekend, waarbij twintig doden vielen. De dader had extreemrechtse motieven en zou veel van zijn inspiratie gehaald hebben op 8chan. Activisten vragen al langer dat de site offline wordt gehaald. "Hoewel het verwijderen van 8chan uit ons netwerk een deel van de druk op ons wegneemt, lost het niet op waarom haatsites online blijven etteren", schrijft Matthew Prince, CEO van Cloudflare in een blogpost. "Het lost niet op waarom massaschietpartijen gebeuren, en waarom een deel van de bevolking zich zo ontgoocheld voelt dat ze gaan haten."

8chan is een forum dat ooit werd opgericht als vrijbuiteralternatief voor het ook al redelijk beruchte 4chan, met een belangrijke focus op vrije meningsuiting. In die zin trekt het gemeenschappen en subculturen aan die elders moeilijk aan de bak komen. Het werd vooral bekend tijdens Gamergate. De chatrooms en threads van de site werden toen gebruikt om vrouwelijke gamemakers en journalisten (en hun mannelijke collega's die als 'te politiek correct' werden aanzien) te intimideren. Maar de laatste jaren is ze dus een belangrijk platform voor extreemrechts. De dader van de Nieuw-Zeelandse schietpartij in Christchurch in maart van dit jaar plaatste er zijn islamofobe 'manifest'. Ook de schutter van de tragedie in El Paso, het voorbije weekend, bezigde de site en plaatste er een anti-migratietekst voordat hij zijn bloedbad aanrichtte.

Het is zeldzaam dat technologiebedrijven politiek stelling innemen, maar het is niet de eerste keer dat Cloudflare besluit een site niet langer te ondersteunen. In 2017 stopte het de samenwerking met The Daily Stormer, een openlijke neonazi-site. Die laatste vond een andere securityprovider, en staat dus nog gewoon online. "Met deze actie hebben we ons eigen probleem opgelost, maar niet dat van het internet", aldus nog Prince.

Update: 8chan is ondertussen offline

Volgens haar eigen Twitter-pagina is 8chan offline voor een update. Vermoedelijk wordt de site overgezet naar een andere beveiligingsprovider.