Els Bellens is redactrice bij Data News.

De 'cloud' heeft in 2019 wereldwijd 233 miljard dollar aan inkomsten gegenereerd. Dat heeft IDC berekend. Een derde daarvan gaat naar de vijf grootste cloudproviders.

Die grote vijf groeien ook een pak sneller dan de rest van de markt. Het gaat hier om AWS, Microsoft, Salesforce, Google en Oracle. Samen halen zij zo'n derde op van de volledige 233,4 miljard dollar die vorig jaar verdiend werden met clouddiensten.

In zijn halfjaarlijkse cloudrapport schrijft onderzoeksbureau IDC dat de grote vijf erin slaagden om in 2019 hun clouddiensten met 35% te doen groeien, voor de rest van het peleton groeiden de inkomsten uit cloud met 26%.

In de definitie van IDC vallen zowel Software-as-a-Service, Infrastructure -as-a-Service als Platform-as-a-service onder clouddiensten. Daarvan is SaaS de grootste, met zo'n 122 miljard dollar aan inkomsten. Voor dit jaar voorspelt IDC een verdere groei, deels door toedoen van de pandemie die veel gebruikers naar thuiswerk en andere afstandsoplossingen duwt.

Die grote vijf groeien ook een pak sneller dan de rest van de markt. Het gaat hier om AWS, Microsoft, Salesforce, Google en Oracle. Samen halen zij zo'n derde op van de volledige 233,4 miljard dollar die vorig jaar verdiend werden met clouddiensten. In zijn halfjaarlijkse cloudrapport schrijft onderzoeksbureau IDC dat de grote vijf erin slaagden om in 2019 hun clouddiensten met 35% te doen groeien, voor de rest van het peleton groeiden de inkomsten uit cloud met 26%.In de definitie van IDC vallen zowel Software-as-a-Service, Infrastructure -as-a-Service als Platform-as-a-service onder clouddiensten. Daarvan is SaaS de grootste, met zo'n 122 miljard dollar aan inkomsten. Voor dit jaar voorspelt IDC een verdere groei, deels door toedoen van de pandemie die veel gebruikers naar thuiswerk en andere afstandsoplossingen duwt.