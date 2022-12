Het Amerikaanse Rackspace kampt al enkele dagen met technische problemen. Nu erkent het bedrijf dat het slachtoffer werd van ransomware.

Rackspace biedt verschillende clouddiensten aan. De ransomware-aanval zou zich enkel toeleggen op de gehoste Microsoft Exchange diensten en niet op andere diensten of omgevingen van het bedrijf.

Die diensten waren sinds vrijdag 2 december verstoord, maar pas sinds deze week zegt het bedrijf expliciet dat het om ransomware gaat. Het zou nog niet helemaal duidelijk zijn welke klantendata is getroffen, of om hoeveel klanten het gaat, maar die klanten worden wel gecontacteerd. Ook over het herstel van de diensten is momenteel geen duidelijkheid.

Kosten en inkomensverlies

Rackspace biedt verschillende clouddiensten aan, vorig jaar waren die samen goed voor een omzet van zo'n drie miljard dollar. In een mededeling waarschuwt het investeerders dat de getroffen afdeling goed is voor een omzet van dertig miljoen dollar en dat er waarschijnlijk kosten en inkomensverlies zullen voortvloeien uit het incident. Om welke ransomware het gaat of welke bende mogelijk achter de aanval zit is niet geweten.

