Club Brugge heeft een nieuwe opmerkelijke mouwpartner. Crypto-app Blox betaalt de sponsoring volledig in bitcoin.

Blox, de crypto-app van BTC-Direct, zal de komende 2 seizoenen het blauw-zwarte shirt van Club Brugge sieren. Het bedrijf werd eerder al sponsor van Ajax in Nederland. De deal om mouwsponsor te worden van Club Brugge geldt voor twee jaar, maar enkel voor matchen in België. Het partnership wordt volledig in cryptomunten, meer bepaald bitcoin, betaald.

'We geloven bij Club sterk in de toekomst van digitale munten. Crypto is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de financiële sector en Blox is een betrouwbare, duurzame partij die er al bij is sinds 2013', stelt Chief Business Officer Bob Madou in een persbericht.

Voor Blox is het een manier om crypto bekender te maken bij het grote publiek. Het staat niet alleen in die aanpak. Het padeltoernooi Knokke Padel Exhibition dat van 27 tot en met 29 augustus plaats vindt wordt bijvoorbeeld gesponsord door bit4you: een crypto-beurs die vanuit België op Europees niveau opereert. Het prijzengeld - zo'n 12.000 euro - zal uitbetaald worden in cryptomunten.

