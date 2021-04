Met een nieuwe investeringsronde wil Clubhouse sneller kunnen groeien. Hoeveel geld het bedrijf ophaalt wil het echter niet zeggen.

Clubhouse is klaar met haar series C investeringsronde. De financiering wordt geleid door Andrew chen (A16z), DST Global, Tiger Global en Elad Gil. Met het geld wil de populaire app verder kunnen groeien wereldwijd.

Hoeveel er precies wordt opgehaald maakt Clubhouse niet bekend. Volgens bronnen van Reuters wordt de app nu gewaardeerd op 4 miljard dollar. Clubhouse zelf bevestigt de investeringronde, maar noemt geen bedragen. De nieuwe ronde komt er slechts enkele maanden na een series B kapitaalronde in januari.

10 miljoen actieve gebruikers

Clubhouse is een platform waar mensen virtueel in verschillende audiokamers met elkaar in gesprek kunnen gaan. Het platform heeft momenteel zo'n tien miljoen wekelijkse actieve gebruikers en dankt een deel van zijn populariteit aan exclusiviteit. Zo is het enkel op uitnodiging beschikbaar en enkel op iPhone. Maar het bedrijf kampt ook met kinderziektes, zo mist de app heel wat privacy-functies, in die mate dat er heel wat data van gebruikers op straat ligt.

