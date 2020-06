Coca-Cola gaat minstens dertig dagen lang niet meer adverteren op sociale media. De frisdrankgigant sluit zich daarmee aan bij de boycot van heel wat adverteerders om sociale netwerken ertoe aan te zetten harder op te treden tegen racisische en haatdragende boodschappen.

'Er is in de wereld geen plaats voor racisme, ook niet op sociale netwerken', zegt CEO van Coca-Cola James Quincey in een mededeling. Een Amerikaanse burgerrechtenbeweging had tot de boycot opgeroepen, verschillende bedrijven zijn daar intussen op ingegaan. Unilever, een grote producent van consumentengoederen, besliste al om dit jaar voor de Amerikaanse markt geen reclame meer te maken op sociale media.

Facebook-topman Mark Zuckerberg liet vrijdag weten dat zijn socialemediakanaal strenger zal optreden tegen reclames die racistisch of discriminerend van aard zijn. Die hangen zelfs verwijdering boven het hoofd als ze afkomstig zijn van politici, zo zei hij.

