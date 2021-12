Voor het allereerste sms-bericht dat wereldwijd verstuurd werd, is op een veiling in Parijs 107.000 euro neergeteld. De sms uit 1992, met de eenvoudige boodschap merry Christmas, werd verkocht als een NFT (non-fungible token).

De allereerste sms werd in december 1992 verstuurd door Neil Papworth, een programmeur in dienst van telecomoperator Vodafone, naar een collega. De NFT werd ook door Vodafone op de veiling aangeboden, en de opbrengst ervan gaat naar het VN-vluchtelingencommissariaat (UNHCR). Wie de koper is, werd niet bekendgemaakt.

Non-fungible tokens zijn een echte hype. Via zo'n NFT kan de koper via blockchaintechnologie een soort van eigendomsrecht op een digitaal item verkrijgen.

De eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey bracht eerder dit jaar 2,5 miljoen euro op. En tijdens de zomer werd de broncode van het wereldwijde web geveild voor 4,6 miljoen euro. Voor de eerste sms waren de verwachtingen lager. Het veilinghuis Aguttes schatte de opbrengst vooraf op 100.000 à 200.000 euro.

