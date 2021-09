Samen met de scholen en allerlei buitenschoolse activiteiten start ook CoderDojo Belgium terug met live klasjes. De organisatie biedt jongeren een manier om in clubverband te leren programmeren.

CoderDojo Belgium is een non-profitorganisatie die jongeren gratis leert programmeren. De voorbije maanden waren de lessen even stilgelegd, maar live bijeenkomsten kunnen nu weer. Kinderen die hun eerste stappen in IT en codering willen zetten, kunnen zich daarom weer gratis inschrijven voor de ateliers of 'Dojo's'. Er zijn er ondertussen zo'n 150 in ons land, begeleid door vrijwilligers.

Creatief

"CoderDojo is een open beweging waarbij alle kinderen van 7 tot 18 jaar welkom zijn", zegt Iny van Beuningen, Community Lead bij de organisatie, in een persbericht. Tijdens de ateliers werken jongeren samen om creatieve dingen te ontwikkelen. "Het plezier staat centraal tijdens de Dojo's, zegt van Beuningen nog, "en jongeren leren ook andere skills zoals samenwerken, problemen oplossen en presenteren."

Sinds de oprichting in ons land in 2013 heeft CoderDojo overigens zijn ateliers uitgebreid met enkele specifieke klassen die coderen breder toegankelijk moeten maken. CoderDojo for All richt zich bijvoorbeeld op kansarme kinderen die misschien geen eigen pc hebben. Ook meisjes krijgen een warme focus, omdat zij nog steeds minder op het aanbod ingaan. In 2020 was het aantal ingeschreven meisjes bijvoorbeeld 26%. Op 17 oktober organiseert CoderDojo daarom een speciaal CoderDojo4Girlz evenement.

