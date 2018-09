CoderDojo4Divas laat meisjes van alle leeftijden programmeren

CoderDojo is al enkele jaren een vrijwilligersinitiatief waar kinderen de basisprincipes van programmeren al spelend onder de knie krijgen. Voor het derde jaar op rij organiseert het nu opnieuw CoderDojo4Divas. Zo wil extra steun geven aan jonge meisjes die interesse hebben in programmeren.

Nieuw is dat het event niet enkel voor jonge meisjes is, ook mama's, oma's, tantes of grote zussen kunnen meekomen.

Het event gaat door van 14 uur tot 16.30 uur op 13 oktober in de bibliotheek Permeke in Antwerpen. Inschrijven kan op http://www.coderdojo4divas.be/nl/.