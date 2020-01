IT-bedrijf Cogetix uit Stabroek breidt zijn managementteam uit met marketing- en innovatie-expert Pieter Brat.

Brat wordt mede-bedrijfsleider bij Cogetix, een specialist in cloudoplossingen voor kmo's. Het bedrijf kende in 2019 een snelle groei: Cogetix overschreed de kaap van een miljoen euro omzet en zag het personeelsbestand in een jaar tijd groeien van drie naar tien voltijdse medewerkers.

Brat is geen onbekende binnen Cogetix. "We kennen elkaar al een hele tijd en werkten vroeger ook al samen, toen Pieters webagency de eerste Belgische Authorized Reseller van Google Apps werd", vertelt zaakvoerder Kristof Boden. Hij vindt in Brat naar eigen zeggen het klankbord dat hij nodig heeft om zijn visie voor Cogetix verder te ontwikkelen en te realiseren.

