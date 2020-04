Cognizant is aangevallen door Maze ransomware. De Maze ransomware cyberaanval resulteerde in service storingen bij enkele klanten.

Cognizant bevestigt aan Reuters dat het beveiligingsincident als het gevolg is van een Maze ransomware-aanval. Hackers die een Maze aanval inzetten dreigen gestolen informatie op internet te publiceren als de getroffen bedrijven niet betalen.

Cognizant meldt: "Onze interne beveiligingsteams, aangevuld met toonaangevende cyberdefensiebedrijven, ondernemen actief stappen om dit incident in te perken. Cognizant heeft ook contact gehad met de juiste wetshandhavingsinstanties. We communiceren voortdurend met onze klanten en hebben hen voorzien van Indicators of Compromise (IOC's) en andere technische informatie van defensieve aard."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

