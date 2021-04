Coinbase Global, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale munten zoals bitcoins, heeft zijn eerste beursdag afgesloten aan 328,28 dollar per aandeel. De onderneming wordt zo gewaardeerd op 86 miljard dollar.

Coinbase opende woensdag aan 381 dollar, fors meer dan de referentiekoers van 250 dollar per stuk. Enkele minuten na de opening steeg het aandeel zelfs tot 424 dollar. Bij de sluiting van de beurs was het nog 328,28 dollar waard.

Met zijn waardering van 86 miljard dollar na de eerste beursdag, breekt Coinbase het record van Facebook. De socialenetwerksite was in 2012 na de eerste beursdag 81 miljard dollar waard.

De onderneming uit San Francisco kreeg via een zogeheten directe plaatsing een notering aan de technologiebeurs Nasdaq. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar verkopen bestaande aandeelhouders hun stukken.

Met de beursgang hoopt Coinbase te profiteren van het optimisme op de financiële markten over het economisch herstel van de coronacrisis en de sterke opmars van cryptomunten zoals bitcoins. De koers van 's werelds bekendste digitale munt steeg woensdag naar het recordniveau van bijna 65.000 dollar.

Via Coinbase kunnen mensen beleggen in digitale valuta's. Het bedrijf verdient geld aan transacties door beleggers.

