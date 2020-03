Nu veel kantoorwerkers de raad krijgen om van thuis uit te werken, blijkt de huidige epidemie ook een stevige stresstest voor de verschillende samenwerkingstools.

Hoewel de capaciteit van videoconferentiesoftware en collaboratietools de voorbije weken werd opgeschaald ter voorbereiding van deze piek, bezwijken enkele van de tools toch onder de druk. Onder meer de Zoom conferentiesoftware lag er maandag even uit op de momenten dat veel kantoorwerkers in de VS aan hun werkdag begonnen. Op moment van schrijven lijkt alles weer te werken.

Ook Teams, de samenwerkingssoftware van Microsoft, ging even offline. Teams lijkt vooral populair bij Europese bedrijven, want het programma kreeg problemen op het moment waarop veel Europese kantoorwerkers op maandagochtend inlogden, met volgens Downdetector een piek in de namiddag. Ook hier lijkt alles ondertussen weer opgelost.

Andere diensten, zoals Slack, Webex en Google Hangouts, bleven wel overeind.

