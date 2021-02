Het bedrijf van Felix Van de Maele neemt een bedrijf over dat de kwaliteit van data controleert. Het is voor hen de tweede overname in de VS.

Collibra neemt OwlDQ over, een ontwikkelaar van predictive data quality software. Het gebruikt machine learning om abnormaalheden in data te detecteren en om automatisch kwaliteitsregels op te stellen en replicatiefouten te beperken. Het geheel moet er voor zorgen dat de data van bedrijven betrouwbaar en kwalitatief is, zodat er op kan vertrouwd worden.

OwlDQ wordt geleid door Krik Haslbeck, hij wordt vicepresident engineering. Hoeveel Collibra betaalt voor zijn bedrijf is niet bekend. Het is de tweede Amerikaanse overname voor het Belgisch-Amerikaanse big data bedrijf nadat het In 2019 SQLdep overnam.

Collibra zelf wordt nog steeds geleid door Felix Van de Maele. Hij werd in 2017 door Data News uitgeroepen tot ICT Personality of the Year. Zijn bedrijf wordt na de laatste kapitaalronde in april geschat op 2,3 miljard dollar.

