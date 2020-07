Colruyt Group heeft een belang van 65 procent genomen in de Belgische dataspecialist Daltix. Hoeveel de deal gekost heeft, kondigt de supermarktketen niet aan.

"De investering kadert in onze ambitie om in te spelen op de behoeften van de consument en om duurzaam meerwaarde te creëren in retail", klinkt het. De mogelijkheid bestaat om op termijn alle aandelen van Daltix te verwerven.

Daltix is een start-up uit Antwerpen, die werd opgericht in 2016. Het bedrijf beschikt over een platform voor realtime inzichten in prijs, promotie, productinformatie en assortiment. Dankzij big data, artificial intelligence, datamining en machine learning zouden zo allerlei inzichten gecreëerd kunnen worden.

Colruyt maakt al gebruik van data voor zijn laagsteprijsgarantie en voor het personaliseren van de klantenfolders. Het bedrijf wil in de toekomst nog meer inspelen op de behoeften van de klant. "En om die verwachtingen te kennen, speelt data- en informatiemanagement een cruciale rol", zegt Stefan Goethaert, directeur Retail Services.

Daltix had ook internationale ambities en door de samenwerking met Colruyt hoopt men die ambities sneller waar te maken. CEO Jonas Deprez van Daltix: "Dankzij het vakmanschap van Colruyt Group kunnen we een nog betere serviceprovider worden en uitgroeien tot een internationale 'data insights'-expert". Het huidige management van Daltix blijft aan boord. De teams van Daltix en Colruyt gaan nauw samenwerken en kennis uitwisselen. Daltix heeft voor de transactie wel maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van klantendata van andere warenhuisketens te waarborgen, klinkt het nog.

