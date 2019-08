Colruyt test als eerste Belgische supermarkt de automatische herkenning van groenten en fruit aan de kassa. In de winkel van Kortrijk wordt boven de weegschaal een camera opgehangen die automatisch zal bepalen om welk product het gaat. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het deep learning-platform van Robovision.

Klanten die in de Colruyt van Kortrijk gaan winkelen, krijgen voortaan de keuze: laten ze hun groenten en fruit wegen door een kassamedewerker of door artificiële intelligentie?

Boven de weegschaal aan de kassa werd een camera opgehangen. Wanneer klanten daar een groente of fruitsoort in leggen, kan het systeem automatisch herkennen om welk product het gaat. Daarna kunnen klanten op een tablet het product bevestigen. Kassamedewerkers hoeven daardoor geen code meer in te geven en kan de andere producten al scannen terwijl de klant zijn groenten en fruit weegt met behulp van de camera. Een ander mogelijk voordeel is dat er in toekomst minder zal verpakt worden. "Nu verpakken we sommige groenten en fruit om verwarring tussen producten te vermijden. Door het automatisch herkennen, valt dit probleem misschien weg," zegt Rudi Dewulf, regionale verkoopsdirecteur van Colruyt.

Voor de technologie doet Colruyt beroep op het Gentse bedrijf Robovision, marktleider op vlak van deep learning in de tuinbouw. Het deep learning-model van Robovision kan 120 soorten groenten en fruit herkennen. Uit de eerste tests blijkt dat in 97 procent van de gevallen het juiste product op de tablet wordt voorgesteld. De productherkenning wordt steeds accurater naarmate er meer foto's toegevoegd worden.

Colruyt gaat het systeem eerst drie maanden testen om na te gaan of de technologie voor meer tijdswinst en efficiëntie aan de kassa kan zorgen. Er werd bewust gekozen voor de Colruyt van Kortrijk als testwinkel omdat het een van de pilootwinkels is die enkel herbruikbare zakjes aanbiedt voor groenten en fruit. De software zou namelijk ook in staat zijn om het gewicht van dat zakje automatisch van het gewicht van de groenten of fruit af te trekken. De klassieke manier van wegen via de kassamedewerker blijft wel behouden, zodat klanten zelf kunnen kiezen of ze van het AI-systeem gebruik willen maken.

"Wij geloven dat productherkenning de opvolger van de barcode kan zijn, die was dertig jaar geleden ook innovatief", kinkt het bij de winkelketen. Voorlopig wordt de productherkenning enkel ingezet voor groenten en fruit, omdat die geen barcode hebben, maar mogelijk wordt ze later uitgebreid naar andere producten. "We zijn benieuwd en wachten de resultaten van de test af om te bekijken wat deze innovatieve technologie kan betekenen in de toekomst," zegt Rudi Dewulf.