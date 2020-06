Colt Technology Services heeft de uitrol van zijn Colt IQ Network in Antwerpen voltooid. Daarmee hoopt het bedrijf te kunnen voldoen aan zowel de lokale als wereldwijde connectiviteitseisen van ondernemingen.

De netwerkupgrades verbeteren volgens Colt de capaciteit en de prestaties van het Colt IQ Network voor bedrijven in Antwerpen en het havengebied. Het bedrijf heeft de bestaande Colt-knooppunten uitgebreid met een optische en pakketinfrastructuur en verbindt nu belangrijke datacenters in de Scheldestad. Door de investering kunnen ondernemingen genieten van connectiviteitsdiensten met snelheden tot boven de 100 Gbps en tevens een beroep doen op SDN-diensten, zoals Colt On Demand Services.

'Belangrijkste zakelijke centra van Europa'

Colt breidde daarnaast ook de connectiviteit naar Antwerpen uit, waardoor het netwerk dekking biedt voor de belangrijkste cloud-aggregatiepunten in België, Nederland en Luxemburg. Het Colt IQ Network verbindt momenteel de belangrijkste zakelijke centra van Europa, Azië en Noord-Amerika. Dit omvat meer dan 29.000 gebouwen en ruim 900 datacenters.

Floris Veulemans, sales manager Wholesale Benelux over de investeringen: 'De vraag naar onze netwerkdiensten is de afgelopen jaren flink gegroeid. Het veranderende landschap vraagt van ons dat we flexibeler worden, onze time-to-market verkorten en innovaties sneller dan ooit aan onze klanten kunnen aanbieden.' De Benelux is volgens Veulemans een strategische markt voor Colt. 'We breiden hier onze aanwezigheid uit om in België gevestigde bedrijven toegang te bieden tot flexibele on demand netwerk- en communicatiediensten met hoge bandbreedte waarmee ze hun onderneming kunnen laten groeien.'

Het nieuwe netwerk creëert volgens het technologiebedrijf ook de kortste glasvezelroute voor het IQ Netwerk tussen Londen en Frankfurt. Het Colt IQ Network is vanaf dinsdag actief.

