Telecomspecialist Colt en Getlink, dat via zijn dochteronderneming Eurotunnel de infrastructuur van de Kanaaltunnel beheert, slaan de handen in elkaar. De bedrijven gaan een 25-jarige overeenkomst aan om de Kanaaltunnel te voorzien van geavanceerde dark fibre- en dataverbindingen.

De geplande aanleg van het Colt IQ Network door de Kanaaltunnel moet een overdrachtscapaciteit van meerdere Terabits per seconde per glasvezelpaar mogelijk maken. De tunnel tussen het Franse Calais en het Engelse Folkstone vormt daarna niet alleen een vitale verbindingsroute voor passagiers en goederen, maar ook voor data.

'Er wordt een forse toename in bandbreedte tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese continent verwacht. De installatie van het Colt IQ Network, met hoge bandbreedte en lage latency, zal helpen om die sterke groei op te vangen', aldus Keri Gilder, de CEO van Colt.

'Nog nooit downtime'

De contracten voor de dark fibre-verbindingen die in 1998 in de Kanaaltunnel werden aangelegd, komen tussen nu en 2025 geleidelijk aan te vervallen. Colt zal in de toekomst de installatie en exploitatie van het IQ Network op zich nemen en glasvezeltraject van de Kanaaltunnel van Getlink volledig commercialiseren. Het zal daarnaast de interne telecommunicatiecapaciteit opvoeren van de onderzeese infrastructuur van Getlink, die volgens de partners nog nooit downtime heeft ondervonden. Getlink neemt op zijn beurt de verantwoordelijkheid op zich voor het onderhoud.

De overeenkomst tussen Colt en Getlink zal tijdens de looptijd minimaal 185 miljoen euro aan omzet opleveren. Meer dan een derde hiervan zal in de eerste vijf jaar worden gerealiseerd.

Het 100 Gbps snelle Colt IQ Network verbindt momenteel de belangrijkste zakelijke centra van Europa, Azië en Noord-Amerika. Dit omvat meer dan 29.000 gebouwen en ruim 900 datacenters.

