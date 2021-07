Colt Technology Services en IBM slaan de handen in elkaar. De bedrijven gaan samenwerken om organisaties te helpen bij de implementatie van een edge computing-strategie om data en applicaties naadloos te verplaatsen binnen hybride cloud-omgevingen en van private datacenters naar de edge.

Colt, een leverancier van on-demand connectiviteitsoplossingen, zal samen met IBM onderzoek doen naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor IBM Cloud Satellite en Edge Application Manager. Dit ten behoeve van de enterprise-klanten die gevestigd zijn in ruim 29.000 gebouwen wereldwijd.

IBM Cloud Satellite

Organisaties doen een beroep op nieuwe cloudtechnologie voor hun zakelijke uitdagingen. Het beheer van geografisch verspreide cloud-infrastructuren is echter niet eenvoudig, zeker als er sprake is van strikte eisen ten aanzien van de latency, veerkracht en overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Colt en IBM menen dat het mogelijk is om de inzet van IBM Cloud Satellite binnen het edge-platform van Colt te vereenvoudigen.

IBM Cloud Satellite is een hybride cloudoplossing op basis van Red Hat OpenShift. Ze stelt organisaties in staat om IBM Cloud-diensten in te zetten waar ze maar willen: op locatie, in elke cloud of aan de edge. De virtuele machines die voor IBM Cloud Satellite worden gebruikt, kunnen worden geïmplementeerd en geconfigureerd met een tool die geen menselijke tussenkomst vereist. De netwerkoplossingen van Colt stellen daarnaast cruciale connectiviteit beschikbaar ter ondersteuning van gedistribueerde cloudomgevingen met IBM Edge Application Manager voor organisaties in onder meer de retailsector en gezondheidszorg.

Edge computing in opmars

Volgens het recente IBM Institute for Business Value-rapport zegt 91 procent van alle ondervraagde 1.500 senior besluitvormers dat hun organisatie binnen vijf jaar tijd een edge computing-strategie ten uitvoer wil leggen. IBM Edge Application Manager is volgens de Amerikaanse techreus de eerste oplossing binnen de branche die wordt ondersteund door het open source-project Linux Foundation Open Horizon. Bedrijven kunnen hiermee tot 40.000 edge-apparaten tegelijk beheren per edge-hub.

Colt en IBM werken al jarenlang samen in diverse landen en binnen diverse verticale markten. 'De focus ligt daarbij op het bespoedigen van de digitale transformatie van organisaties', zegt Mark Hollman, vice president Partner Development & Success bij Colt. 'We ervaren momenteel een groeiende vraag naar gedistribueerde cloud- en multi-cloudomgevingen en zullen daarom samen naar nieuwe mogelijkheden zoeken om onze gezamenlijke klanten te bedienen.'

