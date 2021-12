Vanaf januari gaat Comax het DMS-pakket ELO verdelen. Het neemt de documentbeheer oplossing over van UnifiedPost.

ELO was een onderdeel van ADM Solutions dat in 2018 werd overgenomen door Unified Post. Vandaag verhuist de activiteit naar Comax, dat zich toelegt op administratieve oplossingen.

Comax heeft al een eigen pakket voor DMS, maar dat wordt nu aangevuld met ELO. Het bedrijf omschrijft haar eigen oplossing als kostvriendelijk, waar ELO Digital Office meer functionaliteiten biedt rond tekstherkenning, indexering enz... De bedoeling is ook om ELO te verrijken met bestaande oplossingen van Comax.

De nieuwe eigenaar neemt niet alleen de afdeling over. Ook bestaande onderhoudscontracten verhuizen mee, waardoor Comax haar klantenbestand vergroot.

Update 15.20 uur:

Comax benadrukt dat er geen afdeling wordt overgenomen, maar dat het enkel gaat om het verdelen van het product en de onderhoudscontracten. Het artikel is daarom aangepast.

