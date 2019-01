Combell kondigt alweer overname aan

Het is Combell menens met haar expansiestrategie. Nadat begin deze week het Belgische Nucleus ingelijfd werd, koopt Combell Group nu ook iXL Hosting: een in Ede, in Nederland, gevestigde webhoster. Financiële details werden niet meegedeeld, wel dat het om meer dan 8.000 klanten gaat.

iXL Hosting (iXL) is in 2007 opgericht en is een bekende naam in het Nederlandse hostinglandschap. Het bedrijf focust zich vooral op webhosting, domeinnamen en servers. In juni 2018 deed iXL zelf nog een overname van een ander Nederlands hostingmerk, TOPservers. Sindsdien bedient het bedrijf meer dan 8.000 klanten en host het ruim 60.000 websites.

De komende maanden zal Combell Group het iXL-merk in de groep integreren. De 9 werknemers en het kantoor in Ede blijven behouden. De voormalige eigenaar van iXL, Robert van Esseveld, verlaat wel het bedrijf. Met de overname versterkt Combell Group de positie in Nederland, waar het al uitgegroeid was tot marktleider net als in België, Zwitserland en Denemarken.