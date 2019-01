CommScope in Kessel-Lo start jaar met staking

Bij het bedrijf, waar meer dan 500 mensen werken, brak op 19 december een staking uit na het ontslag van een afgevaardigde. Dat gebeurde volgens de directie na klachten over ongepast gedrag op de werkvloer. Maar volgens de vakbonden is er geen sprake van een formele klacht en is het ontslag wellicht een gevolg van het vakbondswerk van de afgevaardigde.

Tussen Kerst en Nieuw sloot het bedrijf de deuren voor het eindejaarsverlof. Maar op de eerste werkdag van het jaar, op 2 januari, gaat de staking voort, aldus Vanderhulst. "We vragen de re-integratie van de afgevaardigde", aldus de ACV-secretaris.