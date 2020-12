Post- en telecommunicatiediensten zijn in België een stuk duurder dan in andere Europese landen. We betalen gemiddeld 76 procent meer dan het Europees gemiddelde.

Een grafiek van Eurostat maakt het pijnlijk duidelijk. Voor elke honderd euro die een EU-inwoner uitgeeft aan communicatie, is dat in ons land 176,1 euro. Daarmee is ons land, samen met Griekenland, koploper. Ook Ierland en Luxemburg zitten aanzienlijk hoger dan andere landen.

De cijfers slaan op prijsobservaties in 2019. Er wordt voor elk land gekeken naar 61 diensten of aankopen. Het gemiddelde daarvan is de gemiddelde Europese level index, vastgezet op 100. In landen die lager scoren is het goedkoper, hoe hoger we gaan, hoe duurder het wordt en helemaal bovenaan staat België.

Dat ons land geen prijzenbreker is op vlak van telecom is al jaren geweten. We moeten daarbij nuanceren dat deze prijsindex niet enkel slaat op wat we betalen voor 4G, vast internet of telefonie. In de 61 categorieën vallen ook de prijs van een brief, een postkaart of een postpakket. Ook de gemiddelde kostprijs van een smartphone van 32GB, 64GB of 128GB wordt meegeteld.

België is koploper in de EU voor de prijzen van communicatie. © Eurostat

Al slaat het overgrote deel van de korf wel degelijk op telecomdiensten, zowel wat een telefoongesprek in piek- of daluren kost, als wat internetabonnementen van verschillende snelheden kosten. Ook bundels (triple play en quadruple play) worden daarbij vergeleken. Het gaat wel enkel om wat consumenten betalen. Zakelijke contracten of aankopen worden dus niet meegeteld. De korf houdt ook geen rekening met de kwaliteit van de dienstverlening.

Andere landen

Is ons land duurder omdat we een hogere levensstandaard hebben? Dat speelt mee, maar het is niet bepalend. Kijken we naar andere consumentenprijzen die Eurostat vergelijkt zoals kledij, woningen, voedsel of ontspanning, dan scoort ons land hoger dan het Europees gemiddelde. Maar enkel in de categorie communicatie zijn we EU-koploper.

Vergelijken we met onze buurlanden dan komen we nog een beetje in de buurt van Luxemburg (148,7 in de index). In Nederland ligt het prijsgemiddelde op 128,1. Duitsland (120,2) en het Verenigd Koninkrijk (111,1) zitten dichter bij het Europees gemiddelde en Frankrijk (93,5) zit er zelfs net onder.

Onderaan de rangschikking staan Roemenië, met een indexcijfer van 38,2, Polen (50,7) en Litouwen (71,5).

Een kleine troost is dat het in IJsland (211,7 in de index) en Noorwegen (179,2 in de index) nog duurder is dan België. Maar zij maken geen deel uit van de EU.

