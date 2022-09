De Amerikaanse communicatiespecialist Twilio ontslaat bijna duizend werknemers. Reden is dat het bedrijf enerzijds snel groeit, maar dat het zich anderzijds meer moet concentreren op winstgevendheid en andere prioriteiten.

Twilio-topman Jeff Lawson bracht de 8.500 werknemers via een e-mail op de hoogte van de ontslagronde. Ongeveer elf procent van het personeel moet op zoek naar een andere baan.

'Een ontslag is het laatste wat we willen, maar ik denk dat het verstandig en noodzakelijk is. Twilio is de afgelopen jaren in een verbazingwekkend tempo gegroeid. Het ging echter tè snel en met te weinig focus op onze belangrijkste bedrijfsprioriteiten. Ik neem de verantwoordelijkheid voor die beslissingen', aldus de CEO.

Twilio ontwikkelt programmeerbare communicatiehulpmiddelen voor telefoongesprekken, het verzenden en ontvangen van sms-berichten en het uitvoeren van andere communicatiefuncties met behulp van zijn webservice-API's

