Happeo, een intranetplatform voor bedrijven, heeft een investering ter waarde van 25 miljoen euro opgehaald. Met de financiering wil de van oorsprong Finse onderneming zijn groei in zowel Europa als Noord-Amerika versnellen.

De serie-B financieringsronde werd geleid door Endeit Capital, later sloot Smartfin aan, gevolgd door Evli Growth partners. Ook eerdere investeerders INKEF Capital, Maki.vc en Vendep Capital namen deel aan de financieringsronde.

Informatiechaos

Met zijn platform biedt Happeo een intranetoplossing aan waar bedrijven hun enterprise social network, digital workplace en collaboration tools kunnen bundelen. Het bedrijf wil zo marktleider worden in het 'aanpakken van informatiechaos op de werkvloer'. 'Dankzij deze kapitaalinjectie kunnen we verder bouwen aan een betere werkomgeving voor groeiende bedrijven', zegt Perttu Ojansuu, CEO en oprichter van Happeo.

Happeo maakt het voor gebruikers eenvoudiger om alle informatie afkomstig uit verschillende SaaS-tools te overzien. Ojansuu: 'Een gemiddeld bedrijf gebruikte in 2021 maar liefst 110 SaaS-tools, waardoor werknemers onnodig veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar de juiste informatie om hun werk te doen. Bovendien neemt het aantal intern verstuurde berichten tussen werknemers toe naarmate het bedrijf groeit'. Dat veroorzaakt volgens hem chaos in de informatievoorziening. 'Met Happeo worden belangrijke updates niet meer via aparte communicatieapplicaties gedeeld, maar op één centrale plek. Zo zijn ze makkelijker terug te vinden, en kunnen werknemers de messaging tools weer gebruiken waar ze voor bedoeld zijn: om samen te werken', klinkt het bij de CEO.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

