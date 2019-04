De IoT scale-up uit Louvain-La-Neuve krijgt een investering van drie miljoen euro van Finance;Brussels, Essex Innovation en Orange Belgium. Die laatste sluit ook een commercieel partnerschap met het bedrijf.

CommuniThings focust zich op slimme parkeeroplossingen. Het bedrijf heeft onder meer in Luik een oplossing om via een app snel een vrije parkeerplaats te vinden en gebruikt daarvoor het Narrowband-IoT-netwerk (NB-IoT) van Orange. Intussen zijn er ook liveprojecten in Brussel, Saint-Ghislain, Aarschot, Asse en Deerlijk.

De scale-up, die sinds 2014 bestaat, is geen onbekende voor Orange. Het bedrijf is een van de drie Belgische bedrijven in Orange Fab, de accelerator van de operator. Naast de investering sluit Orange ook een commerciële samenwerking om hun slimme parkeeroplossing naar de markt te brengen.

"CommuniThings is klaar om snel te groeien, en we kunnen ons geen betere partner inbeelden om die groei mee te realiseren," zegt Etay Oren, CEO van CommuniThings, in een mededeling. "De commerciële slagkracht en technologische knowhow van Orange Belgium waren van groot belang om dit partnership te smeden en op die manier, met de hulp van onze partner, onontgonnen markten te verkennen. Tot slot zijn we ook Finance.Brussels en Essex Innovation dankbaar voor hun steun op lange termijn."