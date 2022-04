Berichtendienst WhatsApp voert binnenkort een nieuwe functie in waarmee het groepsgesprekken overzichtelijker wil maken. Via Community's kunnen gebruikers meerdere groepen onder één paraplu brengen.

Met behulp van de nieuwe Community-functie kunnen beheerders verschillende groepen met elkaar linken. Gebruikers die lid zijn van een van die groepen, kiezen daarna zelf aan welke andere groepen binnen de Community ze al dan niet deelnemen. Alleen beheerders zullen in staat zijn om de hele Community tegelijk aan te spreken. Wanneer de nieuwe functie precies wordt uitgerold en welke landen eerst aan de beurt zijn, maakt het onderdeel van Facebook-moeder Meta nog niet bekend.

'Doordachte' limiet

Met de ingreep hoopt WhatsApp groepen overzichtelijker te maken. 'Gewoonlijk heb je een groepschat voor de hele buurt', geeft productmanager Jyoti Sood als voorbeeld. 'Die wordt gebombardeerd met verschillende onderwerpen.' Door een Community te creëren, kunnen buurtbewoners onder één paraplu meerdere groepen voor verschillende onderwerpen maken. Ze zouden bijvoorbeeld aparte gesprekken kunnen voeren over het ophalen van kinderen van school, evenementen of hobby's. Zo hoeven buurtbewoners geen berichten te doorploegen over onderwerpen die hen niet interesseren.

WhatsApp blijft wel een chatdienst en vervelt niet tot een sociaal netwerk, benadrukt productdirecteur Alice Newton-Rex. Het zal daarom niet mogelijk zijn om Community's op te zoeken. 'Beheerders kunnen alleen mensen toevoegen van wie ze het telefoonnummer al hebben.' Bovendien komt er een 'doordachte' limiet op het aantal leden van een Community en het doorsturen van berichten om informatie-overbelasting te vermijden.

Overige verbeteringen

Om de privacy van gebruikers te beschermen zullen telefoonnummers binnen een Community niet automatisch zichtbaar zijn voor anderen. Dat is alleen, zoals nu al, het geval voor wie samen in eenzelfde groep zit.

WhatsApp rolt ook een reeks andere verbeteringen aan groepsgesprekken uit. Zo gaat de maximale grootte van gedeelde bestanden fors omhoog naar 2 gigabyte en zullen tot 32 mensen kunnen deelnemen aan spraakgesprekken. Verder komen er emoji-reacties die moeten voorkomen dat chats overspoeld worden met nieuwe aparte berichten, en zullen groepsbeheerders berichten van anderen voor iedereen kunnen verwijderen. 'Deze functies komen in de volgende weken en maanden uit, los van de Community's', aldus Sood.

