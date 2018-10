Commvault: databeheer begint met inzicht in data

Bob Hammer, de CEO van Commvault, wond er geen doekjes om tijdens zijn keynote op de gebruikersconferentie Commvault GO in Nashville. "Bedrijven als Google, Netflix, Waze en Uber hebben de verwachtingen van de consument veranderd." Waarop hij Commvault aan dat rijtje toevoegde. "Ook onze klanten verwachten meer."

Commvault presenteert zich op zijn conferentie meer dan ooit als een databedrijf. Back-up en recovery blijven de kernactiviteiten van de onderneming, doorheen de vaak complexe en hybride omgevingen van zijn klanten. Het grote verschil met andere leveranciers van back-upoplossingen is dat Commvault de data ook indexeert. Dat speelt Commvault voluit uit met Commvault Activate, waarvoor het machine learning op de data loslaat.

Data activeren

Met Activate lanceert Commvault een toepassing die het grootste vraagstuk van de CIO beantwoordt: welke data hebben we in ons bedrijf? De naam is niet toevallig gekozen. Commvault verwijst ermee naar het activeren van data om er - afhankelijk van de context - toegevoegde waarde uit te puren: bij het nemen van beslissingen, via de reductie van opslagkosten, als oplossing voor compliance, risicobeheer, enzovoort.

Tegelijk maakt Activate de weg vrij naar upselling. De oplossing bouwt perfect verder op wat klanten van de back-up en recovery vandaag al in huis hebben. Inbreken bij de concurrentie is niet wat Commvault met Activate voor ogen heeft. De oplossing indexeert ook data die zich niet in een Commvault-omgeving bevinden, maar het is niet mogelijk Activate bovenop de back-uptoepassing van een andere leverancier te zetten.

Extra zetje

"We zien wel dat we met Activate een belangrijke bijkomende troef in huis hebben", zegt Bruce Park, VP Partners EMEA. "Dat we Activate aanbieden, geeft bedrijven het extra zetje dat ze nodig hebben om naar Commvault over te stappen."