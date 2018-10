Commvault lonkt naar kmo-markt

Tijdens de gebruikersconferentie Commvault GO in Nashville stelde het bedrijf twee nieuwe appliances voor in de lijn Commvault HyperScale. Tot voor kort had Commvault maar één model in de aanbieding, met een capaciteit van 48 tot 144 TB. Terwijl het ene nieuwe model 288 tot 432 TB aankan, heeft het andere een capaciteit van 5 tot 15 TB. Commvault biedt er een oplossing mee die bruikbaar is bij kleine en middelgrote ondernemingen.

Om aansluiting te vinden bij die kleinere bedrijven, moest Commvault echter ook zijn partnerkanaal stroomlijnen. "We hoorden vaak dat onze prijszetting veel te ingewikkeld was", zegt Bruce Park, VP Partners EMEA bij Commvault. "Voor heel wat bedrijven en partners vormde dat een drempel." In de praktijk kon het daardoor gebeuren dat tijdens het selectieproces voor een traject rond back-up en recovery Commvault als beste keuze naar voren kwam, maar dat de potentiële klant alsnog afhaakte omwille van de complexiteit rond prijszetting en licenties.

Snelle offerte

Commvault nam de kritiek ter harte en vereenvoudigde het offerteproces. "Een partner die een aanvraag indient, mag vandaag binnen de twintig seconden een prijsopgave verwachten", zegt Bruce Park. Vroeger duurde het soms enkele dagen voor de partner de klant een antwoord kon bezorgen. Wil Commvault ingang vinden in de kmo-markt, dan was die aanpak uiteraard niet houdbaar.

"Het moest sneller", zegt Bruce Park. Het resultaat laat alvast niet op zich wachten. "Sinds we het proces hebben vereenvoudigd, is de vraag naar offertes verdubbeld." Commvault blijft ook in de kmo-markt via een tweetrapskanaal werken, met distributeurs en resellers. Het bedrijf zet zijn zoektocht naar nieuwe partners verder. In België werkt Commvault vandaag met vier resellers: Cegeka, Neoria, Realdolmen en Securitas.