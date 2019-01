Compressiealgoritme van Belgisch bedrijf wordt internationale ISO-standaard

Het verhaal begint in 2016 wanneer de JPEG-associatie een oproep voor een nieuwe codec lanceert. De start-up intoPIX, die met TICO net haar eerste eigen compressiealgoritme had gecreëerd, besluit de uitdaging aan te gaan en stelt haar nieuwe technologie voor. Wanneer die vorig jaar door de JPEG-groep wordt verkozen, krijgt ze de naam JPEG XS. Sindsdien mag intoPIX het standaardisatieproces leiden.

Nu maakt het bedrijf, dat gevestigd is in Waals-Brabant, bekend dat JPEG XS ook een internationale ISO-standaard zal worden. Daarmee zet JPEG XS haar voet naast het gekende JPEG-formaat, de compressiestandaard die er nu voor zorgt dat het internet niet bezwijkt onder het gewicht van de miljarden terabytes aan foto's die elke dag worden geüpload. Ook daar zat overigens een Belgische uitvinding achter, want het wavelets-onderzoek van wiskundige Ingrid Daubechies leidde tot de ontwikkeling van het JPEG 2000-formaat.

JPEG XS moet echter de standaard worden voor een toekomst waarin 5G, virtual reality drones en zelfrijdende auto's een onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Daarbij wordt het belangrijk dat video's verstuurd kunnen worden met weinig batterijverbruik en een minimale latency.

Zelfrijdende auto's vertrouwen bijvoorbeeld op beeldsensoren om ongelukken te voorkomen, waarbij een vertraging van een fractie van een seconde al fataal zou kunnen zijn. JPEG XS comprimeert de afbeeldingen op zo'n manier dat deze latency tot een microseconde, het absolute minimum, wordt beperkt.

Allereerste ISO-compressiestandaard door Belgisch bedrijf

"JPEG XS is de allereerste ISO-compressiestandaard ooit die in België is uitgevonden. Het is mogelijk gemaakt door een team van twintig jonge, toegewijde en creatieve ingenieurs. Tijdens het standaardisatieproces en de kwaliteitsbeoordelingen konden we bovendien rekenen op de expertise en steun van de Belgische universiteiten UCL en VUB", vertelt Pascal Pellegrin, hoofd R&D bij intoPIX:

Pellegrin noemt JPEG XS dan ook een mijlpaal voor zijn bedrijf. "Het wordt een belangrijke katalysator voor onze internationale groeiambities de komende jaren. We kijken ernaar uit om onze technologie tot leven te zien komen in tal van applicaties."