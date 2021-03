De Britse wiskundige Alan Turing staat op het nieuwe briefje van 50 pond, dat deze week werd voorgesteld door de Britse centrale bank.

Turing (1912-1954) was een Britse wiskundige en computerpionier die vooral bekend werd omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de enigma-codes ontcijferde. Die werden gebruikt door Duitse duikboten. Zijn werk zorgde ervoor dat de oorlog minder lang duurde, en op die manier werden duizenden levens gered.

Baanbrekend werk

Hij verichtte ook baanbrekend werk in de ontwikkeling van de eerste computers. Turing, die wordt beschouwd als de 'Einstein van de wiskundigen', werd twee jaar voor zijn dood veroordeeld wegens homoseksuele daden, illegaal in Groot-Brittannië tot 1967. Hij werd veroordeeld tot chemische castratie.

In 2013 kreeg hij officieel gratie. Nu wordt hij dus geëerd op een bankbiljet van 50 pond, dat op 23 juni in omloop komt. Toch is er ook kritiek op het nieuwe biljet: opnieuw is niet gekozen voor een vrouw.

