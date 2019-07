Computerpionier Alan Turing prijkt binnenkort op biljet van 50 Britse pond. Hij werd gekozen uit bijna duizend wetenschappers.

De Bank of England maakt bekend dat het vanaf 2021 het briefje van vijftig Britse pond zal bedrukken met het gezicht van Alan Turing. Ook een wiskundige formule van Turing en een eerste versie van de Automatic Computing Engine (ACE), een van de eerste machines die elektronisch gegevens bewaarde, staan op het bankbiljet.

Turing werd gekozen uit een lijst van meer dan tweehonderdduizend nominaties waarbij 989 wetenschappers werden genomineerd. Ook Ada Lovelace en Stephen Hawking stonden op de lijst. Hij vervangt binnenkort James Watt en Matthew Boulton, de uitvinders van de stoommachine, die sinds 2011 op het briefje van 50 pond staan. Vandaag circuleren er 344 miljoen briefjes van 50 pond, goed voor een waarde van 17,2 miljard pond.

Turing wordt door de Bank of England omschreven als een van de vaders van computerwetenschappen en AI en als een uitstekende wiskundige wiens werk een enorme impact heeft op ons dagelijks leven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgde zijn Enigma machine voor het ontcijferen van Duitse berichten, wat in 2014 werd verfilmd in The Imitation Game. Nog voor de Tweede Wereldoorlog stelde hij de Turing Test op, een experiment om te bepalen of computers zich als een mens kunnen voordoen.

Ondanks zijn buitengewoonlijke verdiensten op vlak van computerwetenschappen en bij het ontcijferen van berichten tijdens de oorlog, werd Turing in 1952 gearresteerd omdat hij een relatie had met een man, wat in die tijd wettelijk verboden was. Turing mocht kiezen tussen gevangenisstraf of chemische castratie en koos het laatste. Pas in 2009 volgde een postuum eerherstel en in 2013 een volledig pardon.