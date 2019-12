De computersystemen van de Universiteit Maastricht zijn nog altijd uit de lucht na een grote aanval met gijzelsoftware, en de instelling weet niet wanneer de systemen weer online zijn. Het gaat om dezelfde ransomware die eerder de Universiteit van Antwerpen trof.

Het herstel is niet in te schatten "gezien de grootte en omvang van de aanval". De universiteit kan ook nog niet precies zeggen welke systemen getroffen zijn, uit voorzorg zijn alle systemen offline gehaald.

De universiteit werd maandag aangevallen. Het e-mailverkeer ligt plat en de meeste Windows-systemen werken niet. De universiteit heeft geen toegang tot wetenschappelijke gegevens. Een studentenportal en de website van de universiteitsbibliotheek zijn onbereikbaar. De universiteit heeft aangifte gedaan. Als studenten en onderzoekers door de aanval in problemen komen, wil de universiteit kijken of ze "op enige wijze tegemoet kunnen worden gekomen".

De computersystemen zijn getroffen door een gijzelsoftware die Clop heet. Die vergrendelt systemen. Doorgaans eisen de verspreiders een losgeld. Eerder trof Clop onder meer de universiteit van Antwerpen en een academisch ziekenhuis in het Franse Rouen. "Er is sprake van contact met de organisatie achter de aanval, of met mensen die zich daarvoor uitgeven. Over aard en inhoud van het contact kan ik niets zeggen", laat een woordvoerder van de Universiteit Maastricht weten.