Confederatie Bouw demonstreert revolutionaire 3D-betonprinter

Met een betonprinter kunnen grote objecten geprint worden: het gaat bijvoorbeeld om complete wanden, waarbij alle voorzieningen en de op individuele wensen afgestemde aanpassingen worden mee geprint. De betonprinter lijkt een beetje op een hijskraan, maar in plaats van een hijskabel beschikt de printer over een op en neer beweegbare en draaibare printkop voor beton. Aan de printknop is via een slang een betonmeng- en pompinstallatie bevestigd. Het geheel is computergestuurd.

Een groot voordeel van het printen is ook dat er geen bekisting meer nodig is. Hierdoor kunnen vormen gemaakt worden die niet mogelijk zijn met traditionele methoden. De geprinte constructie is goedkoper dan wanneer je de traditionele productiemethoden gebruikt, en is ook relatief eenvoudig te isoleren.

3D-printen biedt de bouwsector de kans om moderne productietechnieken te integreren in het bouwproces, en zo een hightech-omgeving te worden. Met een 3D-betonprinter kan je in minder dan 24 uur een volledig huis neerzetten. Je verspilt minder materiaal en veroorzaakt dus minder afval. Een printer op de bouwplaats bespaart ook de kosten en CO2-uitstoot van het transport.

De primeur van de Confederatie Bouw, samen met het WTCB (het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), wordt woensdagnamiddag getoond in Tour & Taxis in Brussel. Op de twee beursdagen 24 en 25 oktober worden voorts nog demonstraties gegeven over hoe drones, virtual reality en augmented reality in de bouwsector kunnen worden aangewend.