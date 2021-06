Het Congres van El Salvador heeft een wet goedgekeurd om van cryptomunt bitcoin een wettelijk betaalmiddel te maken. Het wordt daarmee het eerste land ter wereld om die stap te zetten. President Nayib Bukele wil zo de groei van het Centraal-Amerikaanse land stimuleren.

'Het doel van deze wet is de regularisatie van bitcoin als wettelijk betaalmiddel, zonder beperking met bevrijdende kracht, onbeperkt bij elke transactie', staat in het eerste artikel van de wet, die ter bekrachtiging moet worden voorgelegd aan het staatshoofd.

Afgelopen zaterdag had Bukele al aangekondigd bitcoin te willen legaliseren, met als doel banen te scheppen en 'financiële inclusie mogelijk te maken voor duizenden mensen die buiten de legale economie staan'. Hij legde uit dat zeventig procent van de bevolking geen bankrekening heeft en in de informele economie werkt. In de economie van El Salvador, die op de Amerikaanse dollar draait, zijn de overschrijvingen van Salvadoranen uit het buitenland een belangrijke steun, goed voor 22 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Bitcoin blijft zeer volatiel, maar de groeiende belangstelling van instellingen en bedrijven die als stabiel worden beschouwd, helpt volgens insiders om de munt langzaam algemeen aanvaard te maken.

