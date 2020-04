De limiet om contactloos met een bankkaart te betalen zonder invoer van een pincode, is opgetrokken tot 50 euro. Voorheen bedroeg deze limiet 25 euro.

De verdubbeling van de limiet is vooral een gevolg van de coronacrisis. 'Contactloos betalen is de meest hygiënische manier om je aankopen af te rekenen in deze tijden. Je hoeft het toetsenbord van de betaalterminal niet meer aan te raken om de betaling uit te voeren', stelt bankfederatie Febelfin.

Eveneens nieuw is dat er pas een pincode wordt gevraagd wanneer de consument meer dan 100 euro aan opeenvolgende contactloze betalingen heeft gedaan (op dezelfde dag). Die cumulatieve limiet lag tot nu toe op 50 euro.

'De maatregel blijft van kracht tot zo lang dit nodig blijkt', stelt Febelfin nog. Test Aankoop pleitte er al voor dat de limieten voor contactloos betalen na de crisis weer worden teruggeschroefd. 'We zien er in de huidige omstandigheden zeker het nut van in, maar men mag niet blind zijn voor het feit dat een dergelijke verhoging het geheel interessanter maakt voor fraudeurs en criminaliteit', klinkt het bij de consumentenorganisatie.

