Controlechip kan Macs blokkeren bij officieuze herstelling

Het gaat om de zogenaamde T2 chip die ook de vingerafdrukherkenning of het opslaan van de cryptografische sleutels verwerkt. Maar ook voorkomt dat je microfoon door hackers kan worden benut.

Maar Apple gebruikt T2 ook voor zijn eigen belang. De afgelopen weken doken er speculaties op dat de chip hardwareonderdelen controleert. Wanneer deze worden gewijzigd zonder tussenkomst van Apple's eigen diagnosesoftware, kan de chip het opstarten van het toestel tegenhouden.

Dat wil zeggen dat een MacBook enkel kan worden hersteld door Apple of een geauthoriseerde hersteller. Dat geeft Apple langs zijn kant meer zekerheid over de kwaliteit van het herstelproces, maar zorgt er ook voor dat andere, vaak goedkopere, computerherstellers of alternatieve onderdelen worden uitgesloten.

Al is het niet zo dat eender welke wijziging leidt tot een blokkering. iFixit, dat zich toelegt op het kunnen en mogen herstellen van elektronica, onderzocht de kwestie vorige maand al en stelde vast dat ze onder meer het scherm en het logic board konden vervangen. Dat eerste wordt niet gecontroleerd door de T2 chip. Voor het logic board vermoedt The Verge dat dit kon omdat iFixit hiervoor onderdelen gebruikte die al waren gevalideerd door apple.

Wat de chip exact controleert is niet duidelijk. Apple bevestigt aan The Verge dat het onder meer gaat om het logic board en de sensor van Touch ID voor de MacBook Pro. voor de iMac Pro gaat het onder meer om de flashopslag en het logic board, maar ook de Mac Mini en de MacBook Air hebben de chip en kunnen in principe dus enkel hersteld worden door erkende herstellers en/of met erkende onderdelen.