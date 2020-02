Ook Belgische politie- of overheidsdepartementen zouden onderhandelen met Clearview AI, de controversiële start-up rond gezichtsherkenning. Dat moet blijken uit de gelekte loginlijst van het bedrijf.

Clearview AI maakt gezichtsherkenningssoftware die klanten toelaat om een beeld te vergelijken met 3 miljard foto's die de start-up van het internet heeft geschraapt. Gisteren moest het bedrijf toegeven dat zijn klantendatabase was gehackt, en dat onder meer de klantenlijst was gelekt.

Ondertussen komt Buzzfeed News met een rapport over de loginlijst van het bedrijf. Het gaat daarbij om klanten waar het bedrijf contracten mee heeft, maar ook om gebruikers die toegang hebben gekregen tot 'trial accounts'. Dat zijn probeeraccount waarmee je dertig dagen gratis zoekopdrachten kunt uitvoeren. Bij de gebruikers die op de app hebben ingelogd, zitten volgens de nieuwssite ook politiekorpsen of overheidsinstanties in België en andere Europese en internationale landen.Onder meer Australië, Brazilië, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, India, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk worden genoemd. Ook Interpol zou een probeerversie van de app hebben gebruikt, al meldt de internationale politiedienst dat het die niet heeft omgezet in een betaald abonnement.

Voor de Belgische organisaties is het op dit moment niet duidelijk welke korpsen of overheidsdiensten het zijn, en of het gaat om een betaald abonnement of een medewerker die een probeerabonnement heeft uitgetest.

Crawler

Automatische gezichtsherkenning is bijzonder gevoelig omdat er privacyproblemen en vragen rond vooringenomenheid spelen. Clearview AI is daarenboven controversieel omdat het zijn database van 3 miljard foto's heeft opgebouwd zonder toestemming van de onderwerpen van die foto's. De beeldenbank is vrijwel volledig van sociale media geschraapt en de foto's komen onder meer van Twitter, Facebook en Google. Deze techgiganten hebben het bedrijf ook al een gerechtelijk verzoek gestuurd om daarmee te stoppen, omdat die automatische 'crawler' tegen hun voorwaarden ingaat.

Clearview AI verpakt die beelden, en alle gegevens die het daarbij vindt, in een app die gebruikers toelaat om een foto te vergelijken met de volledige database, om zo iemand te identificeren. De start-up heeft meermaals gezegd dat het exclusief met overheidsdiensten werkt en zich focust op Noord-Amerika. Uit het stuk van Buzzfeed news moet nu blijken dat het niet alleen zijn software of testversies levert aan internationale organisaties, waaronder Saoedi Arabië en de Arabische Emiraten, maar dat de software ook werd gebruikt door retailketens als Walmart, banken en casino's.

