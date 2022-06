De Belgische startup Conversation Starter wil met de investering internationaal opschalen en haar Afterhours events verder uitbouwen.

Het bedrijf van Rutger Bevers legt zich toe op online netwerkevents. Het is geen concurrent voor Zoom, Teams of Webex, maar plaatst zich als een end-to-end platform om je event online te beheren. Van profielen aanmaken tot gesprekken opzetten en een agenda optimaal op te stellen, met technologie om te netwerken en videogesprekken te voeren ingebouwd.

De investering is een combinatie van een VLAIO subsidie, enkele individuele investeerders en een bank. Eerder haalde Conversation Starter al geld op via Imec.istart.

Met dat geld wordt Conversation Starter verder structureel versterkt. Enerzijds wordt er gewerkt aan Afterhours, een eigen event brand dat aanvankelijk was bedoeld om het product van Conversation Starter te tonen, maar nu een eigen leven krijgt. Tegelijk wordt er gekeken naar verdere internationalisering.

Zo heeft het bedrijf sinds enkele maanden iemand in Amsterdam om de lokale business community van ondernemers, start-ups en agencies mee te krijgen. De opzet is om daar mensen lokaal enthousiast te krijgen voor online netwerkevents waar ze mensen uit andere regio's of netwerkkringen leren kennen.

'Onlangs hadden we een event rond marketing met mensen uit academische hoek, het bedrijfsleven, startups en agencies, zo krijg je een unieke groep van mensen die elkaar misschien niet meteen zouden tegenkomen. De ambitie is om in verschillende innovatiehubs zoals Londen of New York de lokale community te bereiken,' zegt Rutger Bevers. 'Dan krijg je ook een heel cool schaalvoordeel waarbij je mensen internationaal aan elkaar kan koppelen.'

Het bedrijf van Rutger Bevers legt zich toe op online netwerkevents. Het is geen concurrent voor Zoom, Teams of Webex, maar plaatst zich als een end-to-end platform om je event online te beheren. Van profielen aanmaken tot gesprekken opzetten en een agenda optimaal op te stellen, met technologie om te netwerken en videogesprekken te voeren ingebouwd.De investering is een combinatie van een VLAIO subsidie, enkele individuele investeerders en een bank. Eerder haalde Conversation Starter al geld op via Imec.istart.Met dat geld wordt Conversation Starter verder structureel versterkt. Enerzijds wordt er gewerkt aan Afterhours, een eigen event brand dat aanvankelijk was bedoeld om het product van Conversation Starter te tonen, maar nu een eigen leven krijgt. Tegelijk wordt er gekeken naar verdere internationalisering.Zo heeft het bedrijf sinds enkele maanden iemand in Amsterdam om de lokale business community van ondernemers, start-ups en agencies mee te krijgen. De opzet is om daar mensen lokaal enthousiast te krijgen voor online netwerkevents waar ze mensen uit andere regio's of netwerkkringen leren kennen.'Onlangs hadden we een event rond marketing met mensen uit academische hoek, het bedrijfsleven, startups en agencies, zo krijg je een unieke groep van mensen die elkaar misschien niet meteen zouden tegenkomen. De ambitie is om in verschillende innovatiehubs zoals Londen of New York de lokale community te bereiken,' zegt Rutger Bevers. 'Dan krijg je ook een heel cool schaalvoordeel waarbij je mensen internationaal aan elkaar kan koppelen.'