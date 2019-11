De West-Vlaamse IT-dienstverlener ConXioN breidt haar management uit. Jelle Vervaeke wordt COO en Filip Van Tongel wordt CCO.

Jelle Vervaeke werkte de afgelopen tien jaar bij Realdolmen, waar bij onder meer head of products & licensing was. Daarvoor werkte hij voor Fujitsu, Fujitsu Siemens en Cable & Wireless. In zijn nieuwe functie bij ConXioN wordt hij verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het bedrijf.

Filip Van Tongel, die chief commercial officer wordt, werkte eerder bij Logos Consulting, Avanade, Keneos, Centric en Unit4.

"Ons snel groeiend bedrijf had nood aan versterking van haar structuur en dagelijkse werking", aldus oprichter Chris Debyser, die samen met Bart Hoste het bedrijf leidt. "Met de komst van beide managers richten we ons meer dan ooit naar operationele excellentie en zetten we verder fors in op de uitbreiding van de skills van onze medewerkers."

ConXioN bestaat 22 jaar en telt intussen een tachtigtal medewerkers. Het bedrijf legt zich toe op onder meer het faciliteren en begeleiden van digitale transformatietrajecten en heeft een omzet van zo'n 20 miljoen euro. Het bedrijf is ook partner van onder meer Proximus en Microsoft.