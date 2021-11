is redacteur bij Data News

De Deerlijkse ICT-speler ConXioN breidt uit naar Oost-Vlaanderen. Met de overname van De Volder NV heeft het voortaan ook een vestiging in Dendermonde.

De Volder en ConXion werken al langer samen. 'Veel klanten van De Volder kennen ConXioN omdat wij reeds jarenlang ondersteunden in het aanbod, hoofdzakelijk op vlak van clouddiensten. Voor die klanten zal er dus niets veranderen, buiten dat ze nu kunnen rekenen op een nog breder aanbod en meer dan 100 experts. Ook onze klanten kunnen hiervan genieten én onze Oost-Vlaamse partners kunnen voortaan geholpen worden vanuit een uitvalsbasis dichterbij huis', zegt Chris Debyser, CEO van ConXioN.ConXioN telt vandaag meer dan honderd mensen. Met de nieuwste overname komen daar zes mensen bij. In september 2020 nam het bedrijf oo al Gi.ko Office Solutions uit Kruisem over, waardoor het bedrijf zich voortaan ook toelegt op managed printing.