Met de overname legt het West-Vlaamse ConXioN zich voortaan ook toe op managed printing. Het doet de overname samen met een partner.

GI.Ko Office Solutions uit Kruisem bestaat al twintig jaar en legt zich toe op managed printing. Door de overname verdwijnt de naam, maar zal ConXioN de expertise overnemen en diensten rond managed printing aanbieden.

"Deze nood merkten we vooral bij KMO's en middelgrote bedrijven," zegt Chris Debyser, CEO van ConXioN. "Met deze uitbreiding van ons aanbod kunnen we hen nog een extra dienstverlening aanbieden. Niet alleen voorzien we nu printers, monitoring en beveiliging van de toestellen, maar we zetten zo ook verder in op efficiënt documentbeheer. Onze focus ligt immers op de moderne werkplek en veilig documenten uploaden, bewaren en beheren in de cloud is daar onderdeel van."

ConXionN doet de overname niet alleen. Philippe Meert, bestuurder van Trilec, investeert mee in de overname. "Ook wij moeten mee evolueren. Door deze samenwerking komen we tot een ideale kruisbestuiving wat betreft printing, waarbij wij focussen op elektriciteit en ConXioN op data. Zo kunnen we onze klanten een heel brede service aanbieden." Aldus Meert.

GI.Ko is een verdeler van Kyocera. Door de overname wordt ConXioN voortaan platinum partner en de grootste agent van het merk in België.

