Coolblue maakt zijn jaarcijfers voor 2022 bekend. Met de energiecrisis, inflatie en daarmee een laag consumentenvertrouwen, was 2022 een uitdagend jaar.

In samenwerking met Dutch IT-Channel

Toch is het Coolblue gelukt om het jaar af te sluiten met een recordomzet van 2,35 miljard euro, een iets hoger resultaat dan een jaar eerder (+0,6%). Het nettoverlies bedroeg 6,2 miljoen euro.De hogere omzet kwam onder andere door de harde groei in Duitsland naar een omzet van 174 miljoen euro, de groei in marktaandeel op productgroepen zoals wasmachines en laptops in Nederland en België en de grote vraag naar energiebesparende producten.Met een positieve EBITDA van 43 miljoen euro, was de groei echter onvoldoende om de stijgende kosten en margedruk op te vangen.Met de opening van zijn tweede Duitse winkel, in Essen, en de uitbreiding van CoolblueFietst, zette Coolblue vorig jaar zijn opmars in Duitsland verder. Mede door deze investeringen nam de omzet er vorig jaar toe tot 174 miljoen euro.In samenwerking met Dutch IT-Channel