De Nederlandse webwinkel Coolblue heeft in 2020 de kaap van de 2 miljard euro omzet doorbroken. Ruim een kwart daarvan werd in België gerealiseerd, meldt het bedrijf woensdag. De omzet in ons land steeg van 370 naar 550 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat van de online retailer kwam uit op 114 miljoen euro, of 66 miljoen euro meer dan een jaar eerder. In december opende Coolblue in België nog een vijfde winkel, in het Hasseltse winkelcentrum Quartier Bleu. In juni werd een flagshipstore geopend op de Louizalaan in Brussel. Het aantal Belgische medewerkers nam toe met meer dan 200 tot ruim 700.

Coolblue wil ook dit jaar verder investeren in eigen infrastructuur in Nederland, België en Duitsland. 'Ook in België blijven we dit jaar onze infrastructuur verder uitbreiden', zegt Camille Depuydt, manager van Coolblue België. 'Zo gaan we onze eigen bezorgservice CoolblueFietst verder uitrollen naar nog meer Belgische steden en minstens twee winkels openen.' Daardoor zouden er volgens het bedrijf nog eens ruim 150 jobs in ons land bij komen.

