Retailer Coolblue maakt bekend dat het dit jaar zes nieuwe winkels wil openen. Het bedrijf is intussen op zoek naar geschikte winkelpanden in de grote Belgische en Nederlandse steden. Woensdagochtend werd in Leiden de eerste van de zes vestigingen feestelijk geopend.

De vestiging in het centrum van Leiden is de dertiende fysieke winkel van de retailketen. Binnenkort wordt daar de flagshipstore in Brussel aan toegevoegd, gevolgd door nog eens vier winkels. Het bedrijf is daarvoor op zoek naar geschikte panden van meer dan duizend vierkante meter. 'We richten we ons niet alleen op steden waar we nog geen winkel hebben, zoals Almere, Breda en Hasselt, maar kijken ook naar steden waar we al zitten', zegt CEO Pieter Zwart, die tegen eind 2020 in achttien steden een Coolblue-winkel wil hebben.

Advies en reparaties

'We weten dat klanten vaak al een idee hebben welk product ze willen, maar het zelf eerst nog even willen ervaren. Daarnaast willen mensen graag langskomen om hun bestelling op te halen, voor persoonlijk advies of reparaties. Die mogelijkheid willen we aan nog meer klanten gaan bieden', aldus Zwart.

De fysieke Coolblue-winkels zijn tegelijk ook een uitvalsbasis voor CoolblueFietst, de eigen bezorgservice met de fiets. Bestellingen van kleine producten in en rond de winkels worden vanuit deze winkels met de fiets geleverd.

De vestiging in het centrum van Leiden is de dertiende fysieke winkel van de retailketen. Binnenkort wordt daar de flagshipstore in Brussel aan toegevoegd, gevolgd door nog eens vier winkels. Het bedrijf is daarvoor op zoek naar geschikte panden van meer dan duizend vierkante meter. 'We richten we ons niet alleen op steden waar we nog geen winkel hebben, zoals Almere, Breda en Hasselt, maar kijken ook naar steden waar we al zitten', zegt CEO Pieter Zwart, die tegen eind 2020 in achttien steden een Coolblue-winkel wil hebben.'We weten dat klanten vaak al een idee hebben welk product ze willen, maar het zelf eerst nog even willen ervaren. Daarnaast willen mensen graag langskomen om hun bestelling op te halen, voor persoonlijk advies of reparaties. Die mogelijkheid willen we aan nog meer klanten gaan bieden', aldus Zwart.De fysieke Coolblue-winkels zijn tegelijk ook een uitvalsbasis voor CoolblueFietst, de eigen bezorgservice met de fiets. Bestellingen van kleine producten in en rond de winkels worden vanuit deze winkels met de fiets geleverd.