Nergens in ons land zijn er meer digitale technologiebedrijven actief dan op de Hasseltse Corda Campus. Dat blijkt uit een studie van onderzoekscentrum Sirris. Op de tweede plaats staat ICAB Incubator in Brussel.

75 digital tech companies, dat is meer dan tien procent van alle technologiebedrijven in de Belgische start-up en scale-up clusters, zijn gehuisvest op de Limburgse techcampus. Voor ICAB Incubator in Brussel (50 bedrijven) is dat zeven procent. Corda Campus blijkt volgens het onderzoek ook leider in België op het vlak van SaaS-technologie en artificiële intelligentie, en komt tevens als de meest vrouwvriendelijke campus van het land uit de bus: zestien procent van al de ondernemers actief op de campus is een vrouw, waar het landelijk gemiddelde tien procent bedraagt.

Honderd miljoen euro groeikapitaal

Corda Campus groeit, maar ook de bedrijven op de innovatieve campus doen het goed. Zij haalden collectief intussen meer dan honderd miljoen euro aan groeikapitaal op. 'We zijn uiteraard erg trots op de groei die we doormaken. Onze campus wil een inspirerende thuishaven zijn voor (groei)bedrijven waar tijd en ruimte is voor business, maar waar ook de community een belangrijke rol speelt', zegt algemeen directeur Raf Degens.

De Corda INCubator onderging vorig jaar nog een stevige transformatie. Ze verhuisde van plaats om start-ups en scale-ups nog beter te faciliteren, en kreeg er ook een co-workzone bij zodat bedrijven makkelijker in contact kunnen komen met grote ondernemingen die actief zijn op de campus.

In juni zal het netwerk versterkt worden met een nieuwe incubator manager, in de persoon van Roel Mentens. 'Ik ben al jaren actief in de start-upwereld en wil mijn kennis nu inzetten om de bedrijven in de incubator verder te helpen groeien en het algemene netwerk te versterken', klinkt het.

