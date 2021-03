Thuiswerken is nog iets anders dan vanop afstand samenwerken. Daarom focuste Corel bij de ontwikkeling van zijn nieuwste CorelDRAW-producten vooral op dat element. Versie 2021 van de ontwerpsoftware is vanaf deze week beschikbaar voor pc en Mac.

CorelDRAW Graphics Suite 2021, de meest volledige bundel van de familie, bestaat uit een vijftal belangrijke onderdelen: de ontwerp- en illustratiesoftware CorelDRAW, het fotobewerkingspakket Photo-Paint (een alternatief voor Adobe Photoshop), de CorelDRAW.app in versies voor web en iPad, een Font Manager om lettertypes te beheren en AfterShot 3 HDR. Dat is dan weer de tegenhanger van Adobe Lightroom, waarmee je foto's in RAW-formaat op punt zet.

Lekker collegiaal

In dit artikel staan we vooral stil bij de verbeterde CorelDRAW-componenten, omdat die zoals gezegd flink wat nieuwe functies herbergen om samen met collega's aan documenten te werken. Dat die nieuwigheden samenvallen met het thuiswerktijdperk van de coronacrisis, is eerder toeval dan een bewuste keuze. 'We waren eigenlijk in versie 2020 al voorzichtig begonnen met collaboration tools', legt senior product manager Klaus Vossen uit in een gesprek met Data News. 'Dat was nog voor de uitbraak van het virus. Bij de ontwikkeling van CorelDRAW 2021 hebben we voluit de kaart van het samenwerken getrokken, omdat het ons al snel duidelijk werd dat telewerk voorlopig niet zomaar zou verdwijnen.'

CorelDRAW 2021. © Corel

Collega's die via CorelDRAW 2021 samen documenten willen ontwerpen, door wijzigingen aan te brengen of feedback te geven, hoeven niet allemaal zelf over de software voor pc of Mac te beschikken. Er is zoals gezegd ook de CorelDRAW.app, die de belangrijkste tools van de software ook beschikbaar maakt via de webbrowser (compleet met ondersteuning van aanraakschermen) of via de nieuwe app voor iPad. Synchronisatie van alle data gebeurt in dat geval via de CorelCLOUD. John Falsetto, senior director of products Graphics & Productivity, zegt daarover: 'We hebben de workflows van onze gebruikers opnieuw onder de loep genomen en uitgebreide verbeteringen aangebracht in de suite als geheel. Zo kunnen we ontwerpers helpen om hun projecten sneller te voltooien, van idee tot eindproduct.'

Live commentaar

Eén van die nieuwe functies is het Dashboard in CorelDRAW 2021. Samen met de CorelDRAW.app fungeert dat als een samenwerkingshub die alle ontwerpbestanden in de Cloud omvat. Met één klik kunnen voorbeelden worden weergegeven, zodat gebruikers de projectstatus, alle opmerkingen en de betrokken teamleden in beeld krijgen.

Een (eveneens nieuwe) feature in het verlengde daarvan is Live commentaar: reviewers en gebruikers met de autorisatie om ontwerpen goed te keuren, kunnen nu commentaar leveren op documenten en deze annoteren via de CorelDRAW.app, waarna de feedback 'live' op het Windows- of macOS-systeem van de ontwerper verschijnt. Zakelijke klanten kunnen de ontwerpbestanden voortaan bovendien ook bekijken en bewerken met behulp van de CorelDRAW.app voor Microsoft Teams.

Tijd winnen

Naast alle genoemde collaboration tools omvat CorelDRAW Graphics Suite 2021 nog enkele andere nieuwigheden waarmee ontwerpers aardig wat tijd kunnen winnen. Zo is het voortaan bijvoorbeeld mogelijk om meerdere items tegelijk te exporteren. Stel dat je één en hetzelfde ontwerp zowel wil opslaan voor onlinegebruik, een tijdschrift en een poster, dan lukt dat voortaan met een druk op de knop. Formaat, resolutie en indeling - het is voor elk medium makkelijk instelbaar, en die settings kan je naderhand bovendien moeiteloos hergebruiken.

Ontwerpers zullen ook in hun nopjes zijn met de nieuwe functie om in perspectief te tekenen en ontwerpen (zie ook de afbeelding bij dit artikel). Ze hebben keuze uit een 1-, 2- of 3-puntsperspectief en kunnen in deze modus (groepen van) voorwerpen verplaatsen of bewerken zonder dat het gekozen perspectief verloren gaat.

Nog noemenswaardig: de integratie van het HEIF-formaat (High Efficiency Image File) waarmee de nieuwste iPhones foto's schieten, en de ondersteuning van de jongste generatie Mac-computers met Silicon-architectuur. CorelDRAW Graphics Suite 2021 betekent voor Corel trouwens de terugkeer naar het Apple-platform, waar het de voorbije jaren schitterde door afwezigheid. Pc-gebruikers kunnen zich dan weer verheugen op een suite die geoptimaliseerd is om de GPU van hedendaagse Windows-systemen volledig te benutten, wat in de praktijk voor meer snelheid en een hogere productiviteit zou moeten zorgen.

Prijzen en beschikbaarheid

CorelDRAW Graphics Suite 2021 is zoals gezegd beschikbaar voor Windows en macOS, en ondersteunt zowel Nederlands, Frans, Engels als tal van andere talen. Je kan de software eenmalig aanschaffen met een zogeheten permanente licentie voor de prijs van 719 euro. Het is ook mogelijk om een abonnement op de software af te sluiten, waarvoor je dan jaarlijks 349 euro betaalt. Een gratis probeerversie van de software (dertig dagen) is beschikbaar via de website www.coreldraw.com.

Geen nood aan de volledige suite? Weet dan dat je ook kan opteren voor de bundels CorelDRAW Essentials 2021 (130 euro eenmalig) en CorelDRAW Standard 2021 (355 euro eenmalig), die uiteraard wat beperkter zijn qua mogelijkheden. Noteer wel dat deze pakketten alleen beschikbaar zijn voor Windows: voor Mac is er alleen de volledige CorelDRAW Graphics Suite 2021.

