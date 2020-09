Coronalert, de Belgische corona-app, wordt vandaag opengesteld voor 10.000 testgebruikers. De eerste testfase is goed verlopen, al lijken er nu ook technische problemen op te duiken.

De testperiode met de Coronalert app, één van de instrumenten die in ons land zullen worden ingezet in de strijd tegen COVID-19, is goed verlopen, zegt Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing (IFC). Daarom wordt de app nu opengesteld voor 10.000 vrijwillige testpersonen. Het gaat vooral om werknemers van enkele grote bedrijven en de ambtenarij, om zeker te zijn dat de testpersonen ook vaak in contact komen met andere mensen die de app uittesten. Eind september moet de app dan via de smartphone beschikbaar zijn voor iedereen.

"Negentig personen hebben gedurende twee weken de app via fictieve scenario's en opdrachten getest. Voordat we de app ter beschikking stellen aan de volledige Belgische bevolking, zullen 10.000 personen de mogelijkheid krijgen om de app in een reële situatie te gebruiken", zegt Moykens in een persbericht. "Op die manier rollen we de app stap voor stap verder uit, willen we eventuele kinderziektes er nog uithalen en kunnen we het gebruik en de werking van Coronalert verbeteren."

Technische problemen

De lancering van Coronalert had eigenlijk al eerder moeten gebeuren, maar werd uitgesteld omdat de ontwikkelaars nog op een advies van Europa wachtten waardoor het proces vertraging opliep.

De huidige uitrol voor een breder testpubliek gaat echter ook gepaard met technische problemen, zo melt vrt. Verschillende Android-gebruikers zouden de app (nog) niet kunnen downloaden. De vertraging ligt volgens IFC bij Google. Gebruikers met een iPhone zouden wel zonder problemen kunnen beginnen met testen. De app is beschikbaar op iOS en Android, met zo'n 60% van het testpubliek op Android.

Track and trace

De app voor contactopsporing is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zal bijhouden met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een besmetting vaststelt, krijgt de gebruiker een code om in te geven in de app. Die stuurt dan een melding naar iedereen die in de buurt van de besmette patiënt is geweest. Die mensen moeten dan op hun beurt contact opnemen met een arts.

Gebruik van de app is vrijwillig. Moykens benadrukt wel dat Coronalert alleen contacten met een hoog risico kan detecteren wanneer alle betrokken personen de app gebruiken. De app zal dus nooit de telefonische contactopvolging vervangen. "Beide maatregelen zijn sterk complementair. Samen zorgen ze ervoor dat elke nieuwe uitbraak van het coronavirus sneller wordt aangepakt", aldus Karine Moykens. Tezamen met de Corona-app wordt tot slot ook de website www.coronalert.be gelanceerd.

De testperiode met de Coronalert app, één van de instrumenten die in ons land zullen worden ingezet in de strijd tegen COVID-19, is goed verlopen, zegt Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing (IFC). Daarom wordt de app nu opengesteld voor 10.000 vrijwillige testpersonen. Het gaat vooral om werknemers van enkele grote bedrijven en de ambtenarij, om zeker te zijn dat de testpersonen ook vaak in contact komen met andere mensen die de app uittesten. Eind september moet de app dan via de smartphone beschikbaar zijn voor iedereen."Negentig personen hebben gedurende twee weken de app via fictieve scenario's en opdrachten getest. Voordat we de app ter beschikking stellen aan de volledige Belgische bevolking, zullen 10.000 personen de mogelijkheid krijgen om de app in een reële situatie te gebruiken", zegt Moykens in een persbericht. "Op die manier rollen we de app stap voor stap verder uit, willen we eventuele kinderziektes er nog uithalen en kunnen we het gebruik en de werking van Coronalert verbeteren."De lancering van Coronalert had eigenlijk al eerder moeten gebeuren, maar werd uitgesteld omdat de ontwikkelaars nog op een advies van Europa wachtten waardoor het proces vertraging opliep. De huidige uitrol voor een breder testpubliek gaat echter ook gepaard met technische problemen, zo melt vrt. Verschillende Android-gebruikers zouden de app (nog) niet kunnen downloaden. De vertraging ligt volgens IFC bij Google. Gebruikers met een iPhone zouden wel zonder problemen kunnen beginnen met testen. De app is beschikbaar op iOS en Android, met zo'n 60% van het testpubliek op Android.De app voor contactopsporing is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zal bijhouden met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een besmetting vaststelt, krijgt de gebruiker een code om in te geven in de app. Die stuurt dan een melding naar iedereen die in de buurt van de besmette patiënt is geweest. Die mensen moeten dan op hun beurt contact opnemen met een arts. Gebruik van de app is vrijwillig. Moykens benadrukt wel dat Coronalert alleen contacten met een hoog risico kan detecteren wanneer alle betrokken personen de app gebruiken. De app zal dus nooit de telefonische contactopvolging vervangen. "Beide maatregelen zijn sterk complementair. Samen zorgen ze ervoor dat elke nieuwe uitbraak van het coronavirus sneller wordt aangepakt", aldus Karine Moykens. Tezamen met de Corona-app wordt tot slot ook de website www.coronalert.be gelanceerd.